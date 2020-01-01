Выкуп спецтехники - максимально дорого!

Надумали продать - тогда обращайтесь к нам!

Если вам необходимо продать ТС, то Вы попали на нужный сайт. Предлагаем воспользоваться услугой срочного выкупа спецтехники. Мы работаем в сфере продаж с 2009 года, продавать в нашей компании выгодно, потому что цены выше на 10-20%. Наша организация производит выкуп спецтехники по всей России, мы предоставим специалиста, который бесплатно приедет и произведет оценку рыночной стоимости любого транспорта.

Процесс продажи специализированного транспорта тяжелый и трудоемкий, найти порядочного покупателя очень трудно.

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Не беспокойтесь о внешнем виде и состоянии мы срочно купим спецтехнику в любом состоянии.

Срочный выкуп спецтехники - на выгодных условиях

Воспользуйтесь срочным выкупом спецтехники на выгодных условиях. Услуга пользуется широким спросом среди предпринимателей и крупных организаций, желающих избавиться от ненужного автопарка.

К нам обращается по многим причинам и мы перечислим самые важные:​​

Если требуется обновить автопарк и избавиться от старых транспортных средств;

Компания не может произвести дорогой ремонт спецтехники;

Организация завершила строительство и выполнила все необходимые работы ТС больше им не нужен;

Преимущества нашей компании

В наше время появилось очень много компаний, предлагающих скупку бу спец техники, но мы одна из лидирующих в этой области. Позвоните нам и оцените все преимущества нашего сервиса, высокие цены, качественную консультацию и бесплатное оформление документов.

Мы производим срочный выкуп во всех городах России.

Заключение договора и оформление всех бумаг мы берем на себя;

Вас не буду беспокоить посредники, спецтехнику мы покупаем непосредственно сами;

Выкуп в день обращения без головной боли;

Объективную оценку и диагностику до 80% от рыночной цены;

Бесплатный и быстрый выезд на место осмотра ТС;

Выкуп спецтехники в Москве

Мы готовы выкупить любую спецтехнику по всей Москве, Московской области и всей

России. Вам достаточно оставить на сайте быструю заявку на выкуп и

в течение 5 минут мы перезвоним.

Профессиональная консультация и грамотная оценка стоимости спец техники позволят вам

выгодно продать транспорт до 80% от рыночной стоимости.

Наша компания берет на себя все хлопоты по доставке вашего ТС, так как мы имеем

специализированный транспорт для транспортировки. Мы оформим все необходимые документы для

купли продажи спецтехники и сами проведем регистрацию в гос технадзоре, если это потребуется.