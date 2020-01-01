Выкуп спецтехники - максимально дорого!

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Процесс продажи специализированного транспорта тяжелый и трудоемкий, найти порядочного покупателя очень трудно.
Если вам необходимо продать ТС, то Вы попали на нужный сайт. Предлагаем воспользоваться услугой срочного выкупа спецтехники. Мы работаем в сфере продаж с 2009 года, продавать в нашей компании выгодно, потому что цены выше на 10-20%.
Наша организация производит выкуп спецтехники по всей России, мы предоставим специалиста, который бесплатно приедет и произведет оценку рыночной стоимости любого транспорта.
Не беспокойтесь о внешнем виде и состоянии мы срочно купим спецтехнику в любом состоянии.
Срочный выкуп спецтехники - на выгодных условиях
Воспользуйтесь срочным выкупом спецтехники на выгодных условиях. Услуга пользуется широким спросом среди предпринимателей и крупных организаций, желающих избавиться от ненужного автопарка.
К нам обращается по многим причинам и мы перечислим самые важные:
Организация завершила строительство и выполнила все необходимые работы ТС больше им не нужен;
Компания не может произвести дорогой ремонт спецтехники;
Если требуется обновить автопарк и избавиться от старых транспортных средств;
При смене вида деятельности компании.
Преимущества нашей компании
В наше время появилось очень много компаний, предлагающих скупку бу спец техники, но мы одна из лидирующих в этой области. Позвоните нам и оцените все преимущества нашего сервиса, высокие цены, качественную консультацию и бесплатное оформление документов.
Мы рады предложить:
Бесплатный и быстрый выезд на место осмотра ТС;
Объективную оценку и диагностику до 80% от рыночной цены;
Выкуп в день обращения без головной боли;
Вас не буду беспокоить посредники, спецтехнику мы покупаем непосредственно сами;
Заключение договора и оформление всех бумаг мы берем на себя;
Мы производим срочный выкуп во всех городах России.
Скупаем кредитную, залоговую, без документов технику.
Выкуп спецтехники в Москве
Мы готовы выкупить любую спецтехнику по всей Москве, Московской области и всей
России. Вам достаточно оставить на сайте быструю заявку на выкуп и
в течение 5 минут мы перезвоним.
Профессиональная консультация и грамотная оценка стоимости спец техники позволят вам
выгодно продать транспорт до 80% от рыночной стоимости.
Наша компания берет на себя все хлопоты по доставке вашего ТС, так как мы имеем
специализированный транспорт для транспортировки. Мы оформим все необходимые документы для
купли продажи спецтехники и сами проведем регистрацию в гос технадзоре, если это потребуется.
Порядок выкупа спецтехники
У нас понятная и простая схема работы с клиентами, весь процесс скупки автотранспорта умещается в четыре этапа:
Оставьте нам заявку, позвоните, напишите в WhatsApp;
Скажем цену без выезда оценщика;
Если цена устраивает, заключаем договор;
Вы получаете деньги, мы вывозим спецтехнику.
На рынке строительной техники представлено очень большое многообразие автотранспорта, от трактора до поливальных машин.
Продайте любую спецтехнику, мы купим даже если она находится под залогом в банке.
У нас нет каких то предпочтений, мы помогаем избавиться от ненужного ТС Всем желающим,
кто обращается к нам.
КРАТКИЙ СПИСОК ВЫКУПАЕМОЙ СПЕЦТЕХНИКИ
Строительная техника
Грузовая техника
Сельхозтехника
Коммунальная техника
Дорожная техника
Складская техника
Коммерческая техника
Мототехника