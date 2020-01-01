Выкуп спецтехники - максимально дорого!

Срочный выкуп спецтехники по всей России

Надумали продать - тогда обращайтесь к нам!

Хотите быстро и дорого продать спецтехнику, что Вам мешает это сделать? Звоните и оставляйте нам заявку мы осуществляем выкуп спецтехники по лучшей цене любой марки и любого года выпуска.

 

Процесс продажи специализированного транспорта тяжелый и трудоемкий, найти порядочного покупателя очень трудно.

Если вам необходимо продать ТС, то Вы попали на нужный сайт. Предлагаем воспользоваться услугой срочного выкупа спецтехники. Мы работаем в сфере продаж с 2009 года, продавать в нашей компании выгодно, потому что цены выше на 10-20%.

Наша организация производит выкуп спецтехники по всей России, мы предоставим специалиста, который бесплатно приедет и произведет оценку рыночной стоимости любого транспорта.

Не беспокойтесь о внешнем виде и состоянии  мы срочно купим спецтехнику в любом состоянии.

Срочный выкуп спецтехники - на выгодных условиях

Воспользуйтесь срочным выкупом спецтехники на выгодных условиях. Услуга пользуется широким спросом среди предпринимателей и крупных организаций, желающих избавиться от ненужного автопарка.

К нам обращается по многим причинам и мы перечислим самые важные:

Организация завершила строительство и выполнила все необходимые работы ТС больше им не нужен;

Компания не может произвести дорогой ремонт спецтехники;

Если требуется обновить автопарк и избавиться от старых транспортных средств;

При смене вида деятельности компании.

Преимущества нашей компании

В наше время появилось очень много компаний, предлагающих скупку бу спец техники, но мы одна из лидирующих в этой области. Позвоните нам и оцените все преимущества нашего сервиса, высокие цены, качественную консультацию и бесплатное оформление документов.

Мы рады предложить:

Бесплатный и быстрый выезд на место осмотра ТС;

Объективную оценку и диагностику до 80% от рыночной цены;

Выкуп в день обращения без головной боли;

Вас не буду беспокоить посредники, спецтехнику мы покупаем непосредственно сами;

Заключение договора и оформление всех бумаг мы берем на себя;

Мы производим срочный выкуп во всех городах России.

Скупаем кредитную, залоговую, без документов технику.

Выкуп спецтехники в Москве

Мы готовы выкупить любую спецтехнику по всей Москве, Московской области и всей 

России.  Вам достаточно оставить на сайте быструю заявку на выкуп и 

в течение 5 минут мы перезвоним.

 

Профессиональная консультация и грамотная оценка стоимости спец техники позволят вам 

выгодно продать транспорт до 80% от рыночной стоимости.  

 

Наша компания берет на себя все хлопоты по доставке вашего ТС, так как мы имеем 

специализированный транспорт для транспортировки.  Мы оформим все необходимые документы для 

купли продажи спецтехники и сами проведем регистрацию в гос технадзоре, если это потребуется.

Порядок выкупа спецтехники

У нас понятная и простая схема работы с клиентами​, весь процесс скупки автотранспорта умещается в четыре этапа:

Оставьте нам заявку, позвоните, напишите в WhatsApp;

Скажем цену без выезда оценщика;

Если цена устраивает, заключаем договор;

Вы получаете деньги, мы вывозим спецтехнику.

На рынке строительной техники представлено очень большое многообразие автотранспорта, от трактора до поливальных машин.

 

Продайте любую спецтехнику, мы купим  даже если она находится под залогом в банке.  

У нас нет каких то предпочтений, мы помогаем избавиться от ненужного ТС Всем желающим, 

кто обращается к нам. 

КРАТКИЙ СПИСОК ВЫКУПАЕМОЙ СПЕЦТЕХНИКИ

Складская техника

Вилочные погрузчики

Штабелёры

Мототехника

 

Снегоходы

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